Тамбовчане «заработали» 36 миллионов рублей на незаконной банковской деятельности

В УМВД России по Тамбовской области в 2021 году возбудили уголовные дела по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору) в отношении 8-ми участников организованной преступной группы.

Следователи полиции выяснили, что в период с 2015 по 2017 годы, члены преступной группы, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые фактически никакой предпринимательской деятельностью не занимались, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ. Кроме того, они предоставляли неограниченному кругу юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем предоставления «Клиентам» расчетных счетов организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, для зачисления на них безналичных денежных средств и их дальнейший учет.

Также они переводили деньги по поручению юридических лиц путем оформления электронных платежных поручений и перевода денежных средств, полученных от «клиентов», с расчетных счетов подконтрольных организованной группе организаций.

При этом члены организованной группы в качестве вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, осуществлением транзитных операций и переводов денежных средств из безналичной формы в наличную, удерживали 4 % от суммы перечисленных денежных средств в счет своего вознаграждения.

Таким образом, за время своей «работы» преступная группа получила доход больше 36 миллионов рублей.

- Всем членам преступной группы судом была избрана мера пресечения в виде подписки и о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.