Житель Рассказова едва не лишился машины за долги

На иномарку пришлось наложить арест

В отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам УФССП России по Тамбовской области возбуждены исполнительные производства в отношении жителя города Рассказово. 37-летний мужчина оформил кредиты в пяти банках и не платил по ним.

Судебный пристав установил, что мужчине принадлежит иномарка. На машину был наложен арест. На следующий же день должник явился в отделение судебных приставов и предоставил документы, подтверждающие оплату задолженности в размере 552 тысяч рублей, а также исполнительского сбора на сумму в 41 тысячу рублей.

Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области, после этого арест с имущества был снят.

Фото УФССП России по Тамбовской области