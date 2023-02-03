В Тамбове открыли памятник генерал-майору Василию Глазкову

Новый памятник дополнит пространство памяти о героических тамбовчанах

В Тамбове открылся памятник генерал-майору Василию Глазкову. Бюст герою установили в Парке Победы 2 февраля - в 80-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Гвардии генерал-майор Василий Глазков родился в Тамбовской области. В дни Сталинградской битвы командовал бойцами 35-й гвардейской стрелковой дивизии, которые героически защищали Сталинград. Генерал Глазков не покидал наблюдательный пункт и руководил боем в течение пяти суток, не смыкая глаз. Был тяжело ранен, но остался в строю, и только после второго еще более тяжелого ранения был отправлен в госпиталь. Но по пути на машину напали фашисты, и генерал погиб.

Как рассказали в правительстве Тамбовской области, ранее в Парке Победы Российским военно-историческим обществом были установлены бюсты Героев Советского Союза: Ивана Григорьевича Драченко, Василия Ивановича Щелкунова, Степана Николаевича Перекальского.

Фото правительства Тамбовской области