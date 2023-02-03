В Тамбовской области из-за взрыва газа получили ожоги два человека

Из-за взрыва дом разрушился и загорелся Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Вечером 2 февраля в частном доме, расположенном на улице Ворошилова в селе Глазок Мичуринского района, произошел взрыв бытового газа.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области, на месте ЧП работали 18 человек и 2 единицы техники. По прибытию пожарные выяснили, что от взрыва дом оказался разрушен и горел открытым пламенем. Ликвидировать пожар удалось к 23 часам 16 минутам. Его площадь составила 100 кв. м.

В результате взрыва термические ожоги получили жильцы дома – 87-летняя женщина и ее 59-летний сын. Пострадавших доставили в больницу. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

- По данному факту в Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области организовали проведение процессуальной проверки, - сообщает СУ СКР по региону.