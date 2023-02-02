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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 15:19

Трое жителей Мордовского района попались на незаконной рубке леса

Мужчины спилили 17 кленов и планировали пустить их на продажу
Марина МАКОВЛЕВА
Специалисты устанавливают ущерб, причиненный лесничеству

Специалисты устанавливают ущерб, причиненный лесничеству

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Мордовском районе сотрудники уголовного розыска выявили хищение леса в 1 км от села Павловка. Полицейские выяснили, что жители Павловки 40, 50 и 55 лет приехали в лес на машине с прицепом и спилили бензопилой 17 кленов. Стволы по частям погрузили в прицеп и увезли домой к одному из злоумышленников. Мужчины собирались продать древесину и заработать, но не успели.

Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, ущерб, причиненный лесничеству, устанавливается. Выяснилось, что задержанные уже имели проблемы с законом и были судимы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений.