Трое жителей Мордовского района попались на незаконной рубке леса

Специалисты устанавливают ущерб, причиненный лесничеству Фото: УМВД по Тамбовской области

В Мордовском районе сотрудники уголовного розыска выявили хищение леса в 1 км от села Павловка. Полицейские выяснили, что жители Павловки 40, 50 и 55 лет приехали в лес на машине с прицепом и спилили бензопилой 17 кленов. Стволы по частям погрузили в прицеп и увезли домой к одному из злоумышленников. Мужчины собирались продать древесину и заработать, но не успели.

Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, ущерб, причиненный лесничеству, устанавливается. Выяснилось, что задержанные уже имели проблемы с законом и были судимы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений.