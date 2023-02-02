Житель Таджикистана, который попался на Тамбовщине с крупной партией наркотиков, отправится в колонию на 9,5 лет

Прокурор Знаменского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего гражданина Республики Таджикистан, который обвинялся в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Установлено, что в июле 2022 года иностранец, по предварительному сговору с неизвестным, незаконно приобрел на территории Московской области больше 66 граммов героина, а также 22 грамма синтетического наркотика. Все это он планировал сбыть бесконтактным способом в Волгограде. Сделать этого мужчина не смог, потому что на территории Знаменского района автомобиль под его управлением остановили сотрудники ДПС. В ходе досмотра под панелью ручного тормоза машины полицейские нашли и изъяли 10 полимерных свертков с наркотиками.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.