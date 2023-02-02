В Мичуринске начинают принимать предложения по благоустройству

Пространство для "облагораживания" определит голосование

В Мичуринске стартует прием предложений по благоустройству общественных пространств. До 7 февраля жители могут предложить свои идеи. На основании этих заявок общественная муниципальная комиссия утвердит перечень территорий, которые горожане хотели бы увидеть обновленными в 2024 году.

Окончательный выбор будет сделан весной, после голосования. Для каждой территории будет разработан дизайн-проект, с которым можно будет познакомиться на официальном городском сайте. Большинством голосов определят проект-победитель.

Пока горожанам предлагают несколько вариантов общественных пространств, требующих благоустройства. Это пересечение улиц Герасимова и Филиппова (сквер А.М. Герасимова), территория в районе улицы Цветочной в микрорайоне Громушка и территория по улице Советской.

- Пожелания от жителей города по данному списку принимают в управлении архитектуры и строительства администрации Мичуринска по адресу: ул. Полтавская, 101 и в управлении городского хозяйства администрации города Мичуринска Тамбовской области по адресу: ул. Советская, 293. Также можно предложить свой вариант территории, направив заявку на электронный адрес: mich-gorsreda@yandex.ru, - сообщают в администрации Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска