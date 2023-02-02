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НовостиОбщество2 февраля 2023 15:31

В Тамбове за полгода из аварийного жилья отселят 190 человек

На покупку 78 квартир потратят 242 миллиона рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбове планируют в первой половие 2023 года завершить программу по переселению горожан из аварийного жилья. До 1 июня в областном центре намерены отселить 190 человек, для чего приобретут 78 квартир. На это в рамках нацпроекта и средств регионального и муниципального бюджетов будет направлено 242 миллиона рублей.

Закупочная кампания части квартир уже идет, в ближайшее время варианты начнут предлагать горожанам, подпадающим под программу.

- С каждым ведется индивидуальная работа — учитываются пожелания и предпочтения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Для переселения приобретается жилплощадь как в новостройках, так и в фонде вторичного жилья, но с качественным ремонтом. Возникающие спорные вопросы всегда разрешаются с учетом интересов собственников.