Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 февраля 2023 14:36

В Тамбовской области вождение с первого раза сдают 4,4% кандидатов в водители

В МРЭО УГИБДД по региону подвели итоги экзаменационной кампании 2022 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В МРЭО УГИБДД по Тамбовской области подвели итоги экзаменационной кампании 2022-го. Для кандилатов в водители ее результаты оказались неутешительны. Согласно официальным данным за год экзамен 23379 кандидатов, из них сдали 14230. При этом с первого раза испытания теоретической части успешно прошли 8446 претендентов, а практическую всего 839.

- Средний процент сдачи практического экзамена на категорию «В» с первого раза в регионе составил 4,4%, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.