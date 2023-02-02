В Тамбовской области вождение с первого раза сдают 4,4% кандидатов в водители

В МРЭО УГИБДД по Тамбовской области подвели итоги экзаменационной кампании 2022-го. Для кандилатов в водители ее результаты оказались неутешительны. Согласно официальным данным за год экзамен 23379 кандидатов, из них сдали 14230. При этом с первого раза испытания теоретической части успешно прошли 8446 претендентов, а практическую всего 839.

- Средний процент сдачи практического экзамена на категорию «В» с первого раза в регионе составил 4,4%, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.