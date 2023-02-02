В Тамбове закончили ремонт коллектора на ул. Астраханской

В Тамбове завершили ликвидацию аварии а коллекторе по ул. Астраханской, которая произошла 18 января. Тогда один за другим в трубе обнаружили два повреждения. Позже выяснилось, что кто-то слил в коллектор нефтепродукты, что осложнило ремонтные работы. 2 февраля в РКС-Тамбов сообщили о завершении ремонта.

- Специалисты заменили более 40 метров трубы диаметром 600 мм и соединили её с колодцем, - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов. - Стоки в настоящее время поступают по трубопроводу. Работы по засыпке трубопровода завершаются.