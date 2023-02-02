В Сампурском районе фирма задолжала работникам более 664 тысяч рублей

Прокуратура Сампурского района по обращению работников ООО «Сампурский коммунальщик» проверила своевременность выплаты заработной платы.

У организации имелась задолженность по зарплате перед 19 работниками на общую сумму более 664 тысяч рублей. Защищая их права, прокуратура района обратилась в суд, требуя взыскать деньги. Одновременно в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении и внесено представление с требованиями устранить нарушения.

- Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме, должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, который оплачен, - сообщают в прокуратуре Сампурского района.