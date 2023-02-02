В Тамбове пройдет «Лыжня России – 2023»

Участникам предлагают пройти дистанцию в 1,5, 3 или 5 км

11 февраля в России состоится - «Лыжня России-2023». В Тамбове гонка пройдет в парке Дружбы. Регистрировать участников начнут с 9.00, старт назначен на 11.00.

Принять участие в гонке могут все желающие, как спортсмены, так и просто любители активного отдыха. В зависимости от возраста участникам предложено три дистанции - 1,5 км, 3 км и 5 км. Победители получат медали, кубки и дипломы.

- Заявки на участие предоставляются в комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Тамбова по адресу ул. Советская, 182, 3 этаж, кабинет № 20 до 10 февраля. Уточнить интересующую информацию можно по номеру телефона - 48-17-74, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова