В Мичуринске обнаружены протечки канализации

Прокуратура города Мичуринска по обращению местного жителя проверила соблюдение законодательства об отходах производства и потребления.

Было установлено, что канализационные колодцы на пересечении улиц 8 Марта и Филиппова повреждены, есть следы протечек и попадания отходов в лоточную канализацию протяженностью более 500 метров, сброс из ливневой системы производится рядом с газораздаточной станцией.

Ремонтировать канализационные колодцы города обязан Мичуринский филиал АО «Тамбовская сетевая компания». Поэтому в адрес директора компании внесено представление с требованием устранить нарушения. Одновременно в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора.

- Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города, - подчеркнули в ведомстве.