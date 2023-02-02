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НовостиОбщество2 февраля 2023 13:29

В Мичуринске обнаружены протечки канализации

Прокуратура потребовала устранить нарушения
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура города Мичуринска по обращению местного жителя проверила соблюдение законодательства об отходах производства и потребления.

Было установлено, что канализационные колодцы на пересечении улиц 8 Марта и Филиппова повреждены, есть следы протечек и попадания отходов в лоточную канализацию протяженностью более 500 метров, сброс из ливневой системы производится рядом с газораздаточной станцией.

Ремонтировать канализационные колодцы города обязан Мичуринский филиал АО «Тамбовская сетевая компания». Поэтому в адрес директора компании внесено представление с требованием устранить нарушения. Одновременно в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора.

- Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города, - подчеркнули в ведомстве.