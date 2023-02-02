В Тамбове планируется отключение света в районе Летки

3 февраля с 9.00 до 16.00 в связи с проведением ремонтных работ в Тамбове не будет света по нескольким улицам.
По информации администрации города Тамбова, электричество отключат по следующим адресам:
- ул. Молодогвардейская, д. 2-64;
- ул. Матросова, д. 2-13;
- ул. Планеристов, д. 1-19;
- ул. Л. Чайкиной, д. 1-9;
- ул. Механизаторов, д. 1-29.
Кроме того, в связи с ремонтом в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30 отключат свет на улицах:
- Молодогвардейская, д. 1-64;
- Л. Чайкиной, д. 1-9;
- пр. Планеристов, д. 1-17;
- пр. Механизаторов, д. 1-29;
- пр. Молодежный, д. 1-32;
- Ушакова, д. 1-44;
- Воронежская, д. 89-138;
- Брянская, д. 1-8;
- Матросова, д. 1-23;
- Серова, д. 1-25;
- Районная, д. 1-16.