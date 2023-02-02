В Тамбове планируется отключение света в районе Летки

3 февраля с 9.00 до 16.00 в связи с проведением ремонтных работ в Тамбове не будет света по нескольким улицам.

По информации администрации города Тамбова, электричество отключат по следующим адресам:

- ул. Молодогвардейская, д. 2-64;

- ул. Матросова, д. 2-13;

- ул. Планеристов, д. 1-19;

- ул. Л. Чайкиной, д. 1-9;

- ул. Механизаторов, д. 1-29.

Кроме того, в связи с ремонтом в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30 отключат свет на улицах:

- Молодогвардейская, д. 1-64;

- Л. Чайкиной, д. 1-9;

- пр. Планеристов, д. 1-17;

- пр. Механизаторов, д. 1-29;

- пр. Молодежный, д. 1-32;

- Ушакова, д. 1-44;

- Воронежская, д. 89-138;

- Брянская, д. 1-8;

- Матросова, д. 1-23;

- Серова, д. 1-25;

- Районная, д. 1-16.