Тамбовчанин избил полицейских кулаком

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

На следствии установили, что 29 декабря прошлого года находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчину двое сотрудников ДПС доставили в ОМВД России по г. Мичуринску для составления административного материала. Уже в здании мужчина, не желая выполнять законные требования полицейских, нанес им несколько ударов кулаком по голове, причинив обоим закрытую черепно-мозговую травму.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.