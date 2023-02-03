В 49 садах Тамбова пройдут ремонты

В 2022 году на сферу дошкольного образования Тамбова направили 184,5 млн рублей и львиную долю – 140 млн – выделили из городского бюджета. Это на 62% больше по сравнению с прошлым годом. В сады продолжили закупать мебель и технику, игровое оборудование, строили уличные веранды, ремонтировали здания и инфраструктуру. Но больше всего средств, а именно 117 млн рублей, было направлено на обеспечение противопожарной и антитеррористической защищенности.

- В этом году в Тамбове планируется охватить разными видами работ 49 детских садов: это текущий ремонт зданий, инженерной инфраструктуры, дорожного покрытия и прочее, - сообщает пресс-служба администрации города. - Технологическое оборудование и мебель обновят в 47 учреждениях, а в 64 детсадах проведут мероприятиях по противопожарной и антитеррористической защищенности и закупят новое игровое оборудование и учебные материалы.