Четыре тамбовских игрока сразятся за Кубок Поколений

Под флагом команды НМХЛ выйдут на лед игроки тамбовской «молодежки», а главным тренером назначен наставник «волчат» Александр Трофимов. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Традиционный выставочный матч между сборными Национальной молодежной и Студенческой хоккейных лиг пройдет в самом западном регионе страны. Под флагом команды НМХЛ выйдут на лед игроки тамбовской «молодежки», а главным тренером назначен наставник «волчат» Александр Трофимов.

Вызов на участие в матче «Кубка Поколений» получили четыре игрока МХК «Тамбов». Это вратарь Дмитрий Меньшатов, защитник Даниил Цехановский, нападающие Расим Шакиров и Иван Климкин.

Как известно, нынешний сезон – дебютный для мичуринского клуба в НМХЛ. На сегодняшний день наши парни единолично лидируют, как в восточной конференции, так и в целом в лиге. Команда досрочно вышла в плей-офф.