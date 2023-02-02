Дети тамбовских мобилизованных смогут бесплатно посещать кружки и секции

Мера поддержки начала действовать с 1 февраля

С 1 февраля дети мобилизованных жителей Тамбовской области смогут бесплатно посещать кружки и секции в школах, детских садах, домах и центрах творчества, школах искусств, музыкальных и спортивных школах. Об этом сообщает правительство Тамбовской области.

С любыми вопросами, касающимися мер поддержки в сфере образования родители могут обратиться в образовательные организации или в министерство образования и науки Тамбовской области.

Напомним, что прежде в регионе введены такие меры поддержки для детей военнослужащих, как бесплатное питание учеников 5-11 классов в школах, а также бесплатное посещение детских садов.

Фото правительства Тамбовской области