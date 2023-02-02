В Тамбове появятся 107 новых контейнерных площадок

В Тамбове и на присоединенных территориях в этом году капитально отремонтируют и построят с ноля 107 контейнерных площадок, что на 45% больше, чем годом ранее. 25 из них оборудуют на Полынковском кладбище. Оно является самым большим в городе, его площадь свыше 100 га. Вопрос с организацией мест для сбора мусора на этой территории стоял давно. Особенно обострялся он весной и осенью, когда жители ведут уборку захоронений своих родственников. Теперь эта проблема будет решена.

- Всего же за последние четыре года в Тамбове было построено и отремонтировано около 220 контейнерных площадок, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Причем, если в 2019 году этот показатель составлял 23 шт., то в 2022 году он был уже 73. Работы по их обустройству велись из муниципального бюджета, на это было направлено за четыре года более 11 млн руб.