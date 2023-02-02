Суд обязал тамбовский минавтодор установить остановочный павильон в Мичуринске

Жительница Мичуринского района обратилась в суд с иском, требуя признать незаконным бездействие государственных органов, которые не установили остановочный павильон в микрорайоне Кочетовка-2 рядом со школой № 89.

Как выяснилось, автобусная остановка организована на обочине дороги и отмечена дорожным знаком, но в этом месте нет площадки и павильона, отсутствует освещение, парковочный карман, что не отвечает требованиям безопасности дорожного движения.

Изучив материалы дела, районный суд принял решение обязать Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области и ТОГКУ «Тамбовавтодор» обустроить остановочный павильон «Школа №89» в соответствии с требованиями ГОСТ: установить остановочную и посадочную площадки, организовать заездной "карман", тротуары и пешеходные дорожки.

Как сообщают в Тамбовской областном суде, суд апелляционной инстанции согласился с выводами районного суда о том, что, высадка и посадка пассажиров сопряжена с созданием аварийной ситуации.