Мичуринский «Тамбов» впервые в сезоне проиграл в двух матчах кряду

Сегодня, 2 февраля, наши парни на домашнем льду проведут повторный матч с «ЭкоНивой». Начало встречи в 18:30. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске местный «Тамбов» принимал «ЭкоНиву-Бобров». После «сухого» поражения в Кирово-Чепецке наши парни умудрились потерпеть еще одно безголевую неудачу, уступив в каждом из трех периодов. Итоговый счет – 4:0 в пользу клуба из райцентра Воронежской области.

Таким образом, «Тамбов» впервые в этом розыгрыше проиграл в двух матчах кряду. Ранее подопечные Александра Трофимова допускали лишь единичные осечки.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 51 очком продолжает единолично лидировать. Далее идут «Олимпия» и «ЭкоНива-Бобров» (по 47). Теперь сегодня, 2 февраля, наши парни на домашнем льду проведут повторный матч с «ЭкоНивой». Начало встречи в 18:30.

Что касается индивидуальных статистических показателей, в гонке снайперов наш Иван Климкин занимает первое место с 24 шайбами в активе. Он делит лидерство с Александром Лапиным из «ЭкоНивы-Бобров». В споре ассистентов у Расима Шакирова 27 голевых передач. Больше только у Тимофея Пономарева (30) и Раиса Шафеева (29) из «Олимпии» и уже упомянутого Лапина (28).