В Тамбове произошла авария с участием пяти машин

Авария произошла на ул. Интернациональной Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участниками которой стали сразу пять машин, произошла1 февраля в 15 часов 15 минут в районе дома №50 по улице Интернациональной города Тамбова. 33-летний мужчина, управляя «LADA GRANTA» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди «HYUNDAI SOLARIS» под управлением 40-летнего мужчины. От удара иномарка продвинулась вперед и врезалась в остановившийся «ЛЕКСУС NX200», за рулем которого была 39-летняя женщина. Таким же образом произошло столкновение со стоящими впереди «ВАЗ 21140» под управлением 33-летнего мужчины и «FORD TRANSIT KOMBI», за рулем которого был 58-летний водитель.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «ЛЕКСУС NX200» на месте ДТП осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – 36-летнюю пассажирку «HYUNDAI SOLARIS» на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.