Тамбовские полицейские нашли у предпринимателей контрафактные сигареты

1 февраля в торговом павильоне на улице Октябрьской города Котовска полицейские обнаружили и изъяли у 42-летнего предпринимателя, проживающего в Тамбове 1060 пачек сигарет с признаками контрафакта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Мужчине грозит штраф в до трехсот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

За такое же нарушение задержан 37-летний предприниматель из Пензенской области. Он вел незаконную торговлю из личного автомобиля на территории рынка села Вторая Гавриловка. В салоне машины нашли 570 пачек контрафактных сигарет.

- От подозреваемых получены признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Изъятые табачные изделия направили на криминалистическую экспертизу.

Всего же за январь из незаконного оборота изъяли 3500 бутылок алкогольной продукции и 2800 литров спиртосодержащей продукции с признаками фальсификации и бутылок 10000 пачек контрафактной табачной продукции.