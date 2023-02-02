Тамбовчанин, по вине которого погиб пассажир автомобиля, на три года отправится в колонию

В ноябре 2021 года сотрудники полиции задержали водителя, скрывшегося с места происшествия после дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Выяснилось, что нарушителем оказался 39-летний житель поселка Строитель Тамбовского района. В день ДТП он управлял неисправным автомобилем ВАЗ-2110 будучи пьяным и двигался по автодороге Тамбов-Котовск превысив скорость. Водитель не справился с управлением и его машина опрокинулась. Его 38-летний пассажир погиб.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее смерть», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В суде Тамбовского района водителя приговорили к трем годам лишения свободы с лишением права управления автомобилем на три года.