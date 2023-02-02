Тамбовчанин ударил полицейского, когда тот остановил машину, в которой он ехал

В Рассказовской межрайонной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя района, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, в январе этого года примерно в 23 часа сотрудник ДПС остановил автомобиль для проверки документов водителя, потому что заподозрил, что тот пьян. В это время пассажир машины стал вести себя агрессивно и высказывать недовольство относительно сложившейся ситуации. В итоге он ударил полицейского головой в лицо.

- После вручения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Рассказовский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.