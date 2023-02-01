Тамбовские «волки» разгромили «студентов» из Сургута

После сегодняшней победы подопечные Олега Игумнова располагаются на девятом месте с 29 очками. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 1 февраля, в Тамбове в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местные «волки» принимали сургутский «Университет-Югру». После нервотрепки в матче с «Химками» наши земляки налегке разобрались со «студентами», выиграв три четверти из четырех при одной ничьей. Итог – 79:58 в пользу «Тамбова». В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Максим Хозяшев (18 очков), Роман Баландин (16), Никита Иванов (11), Сергей Рассказов и Максим Лютыч (по семь).

После сегодняшней победы подопечные Олега Игумнова располагаются на девятом месте с 29 очками. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (37 баллов), московская «Руна» (35) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (33). Теперь 5 февраля тамбовчане сыграют в Курске с «Русичами» (14-е место, 24 очка). Начало встречи в 19:00.