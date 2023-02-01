Хоккейный клуб «Тамбов» повторил худший отрезок сезона-2022/23

После сегодняшнего поражения, по итогам которого тамбовчане заработали один балл, они поднялись на шестое место с 59 очками. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 1 февраля, в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Тамбов» встречался в Нефтекамске с местным «Торосом». Основное время команды завершили вничью, продлив выяснение отношений в овертайме. На 65-й минуте победу хозяевам принес Даниил Аймурзин – 2:1. Единственную шайбу в ворота «Тороса» провел Александр Тимирев (21-я, 1:1).

Таким образом, подопечные Алексея Ваулина после рекордной победной серии из шести матчей уступили в третьей встрече кряду. Это повторение худшей серии «волков» в этом розыгрыше. С 10 по 21 декабря они поочередно проиграли «Ростову» (1:2), АКМ (5:6) и «Звезде» (2:4). И вот теперь с 28 января по 1 февраля капитулировали перед «Ижсталью» (4:5), «Нефтяником» (3:5) и «Торосом» (1:2).

После сегодняшнего поражения, по итогам которого тамбовчане заработали один балл, они поднялись на шестое место с 59 очками. В ТОП-3 лидеров входят – ханты-мансийская «Югра» (72 балла), новокузнецкий «Металлург» (66) и пензенский «Дизель» (64). Теперь 3 февраля «Тамбов» сыграет в Перми с «Молотом» (19-е место, 47 очков). Начало встречи в 17:00.