В Тамбове продолжает затапливать подвалы домов на Моршанском шоссе

Ситуация с подтоплением подвалов жилых домов на Моршанском шоссе, которая возникла в результате ремонта коллектора по улице Подвойского, остается напряженной. Работы на объекте, позволяющие снизить подъем воды, продолжаются. В минувшие выходные подрядная организация «РКС Тамбов» увеличила там количество техники для откачки стоков.

- Со стороны подрядной организации не были предусмотрены силы и средства, необходимые для того, чтобы избежать сложившейся ситуации, в этой связи будем инициировать проверку. Требование администрации — со стороны РКС должно быть организовано необходимое содействие управляющим компаниям при устранении последствий и дезинфекции затопленных подвалов после откачки воды, - сказал первый заместитель главы администрации города Виктор Скрипка.

Как сообщил главный инженер «РКС-Тамбов» Сергей Никитин, в настоящее время организована работа мотопомпы и дополнительной откачивающей станции, а также задействованы рабочие, чтобы минимизировать последствия. Работы, позволяющие исключить риски подтопления подвальных помещений на Моршанском шоссе, планируется завершить в течение двух недель.