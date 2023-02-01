В 2023 году в Тамбове планируется достроить 3 проблемных дома

В Тамбовской области осталось 6 домов, вошедших в реестр проблемных объектов. 3 из них планируется достроить в 2023 году, восстановив права 285 дольщиков. Среди них дома по Киквидзе, 77б и по Коммунальной, 72а. Дом по улице Карла Маркса, 3 планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.

По решению Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, дольщики дома 46 по улице Коммунальной получат компенсации, так как готовность дома составляет ниже 80 %. 15 человек уже обратились за выплатами, 5 из них получили возмещение. Однако некоторые дольщики с таким решением не согласны и собираются его оспаривать в суде.

Дом на улице Ржавская, 23 планируется достроить. А вот ситуация на объекте Пензенская/ Карла Маркса, 67/175 корпус 1 ситуация остается сложной. Два застройщика признаны банкротами.

- Учитывая низкую строительную готовность объекта, один из вариантов решения проблемы - предоставление дольщикам компенсационной выплаты, - отмечают в правительстве Тамбовской области.