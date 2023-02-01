Житель Петровского района пойдет под суд за убийство собственного сына

Прокуратура Петровского района утвердила обвинительное заключение в отношении 67-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве сына.

По версии следствия, празднуя день рождения своего 36-летнего сына, мужчина выпил и поссорился с виновником торжества. Когда словесные аргументы закончились, обвиняемый схватил нож и ударил сына в грудь. В результате молодой мужчина скончался.

Как сообщают в прокуратуре Петровского района, уголовное дело будет направлено в Петровский районный суд Тамбовской области для рассмотрения по существу.