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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 12:54

Житель Петровского района пойдет под суд за убийство собственного сына

Трагедия произошла из-за пьяной ссоры
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Петровского района утвердила обвинительное заключение в отношении 67-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве сына.

По версии следствия, празднуя день рождения своего 36-летнего сына, мужчина выпил и поссорился с виновником торжества. Когда словесные аргументы закончились, обвиняемый схватил нож и ударил сына в грудь. В результате молодой мужчина скончался.

Как сообщают в прокуратуре Петровского района, уголовное дело будет направлено в Петровский районный суд Тамбовской области для рассмотрения по существу.