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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 9:49

Житель Мичуринска похитил и пропил икону

Мужчина был неоднократно судим за кражи
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Мичуринска с сообщением о краже обратилась 72-летняя жительница. Как выяснилось, из дома женщины пропали две декоративные статуэтки и икона. Полицейские, выяснили, кто мог свободно попасть в дом пенсионерки, и вышли на 33-летнего мужчину.

Задержанный воспользовался моментом, когда потерпевшей не было рядом, и украл вещи. Икону он продал неизвестному, а деньги потратил на выпивку. Предварительная сумма ущерба потерпевшей составила около 7 000 рублей.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, мужчина ранее неоднократно был судим за кражи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.