На федеральных трассах Тамбовской области на расчистку снега вышли 64 единицы техники

Снегопад может возобновиться, поэтому дорожники начеку

В Тамбовской области в ночь с 31 января на 1 февраля начался снегопад. К расчистке и обработке проезжей части федеральных автодорог приступили 64 единицы техники. За минувшую ночь для обработки проезжей части израсходовано 1054 тонны регентов.

По данным Гидрометцентра снежная погода может сохраняться, поэтому дорожники продолжают круглосуточное дежурство на трассах.

По информации ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград», в случае необходимости, для уборки снега и обработки проезжей части подрядные организации готовы задействовать 169 единиц техники.

Фото ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград»