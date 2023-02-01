Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 9:30

На федеральных трассах Тамбовской области на расчистку снега вышли 64 единицы техники

Израсходовано более тысячи тонн реагентов
Марина МАКОВЛЕВА
Снегопад может возобновиться, поэтому дорожники начеку

Снегопад может возобновиться, поэтому дорожники начеку

В Тамбовской области в ночь с 31 января на 1 февраля начался снегопад. К расчистке и обработке проезжей части федеральных автодорог приступили 64 единицы техники. За минувшую ночь для обработки проезжей части израсходовано 1054 тонны регентов.

По данным Гидрометцентра снежная погода может сохраняться, поэтому дорожники продолжают круглосуточное дежурство на трассах.

По информации ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград», в случае необходимости, для уборки снега и обработки проезжей части подрядные организации готовы задействовать 169 единиц техники.

Фото ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград»