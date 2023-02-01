В Моршанске у пенсионерки украли 2 гармошки

В Моршанске сотрудники уголовного розыска установили, что в пустующий дом пенсионерки кто-то забрался. Как выяснилось, неизвестные разбили окно, проникли в дом и украли 2 гармошки.

Сотрудники уголовного розыска установили личности воришек. Ими оказались двое жителей Моршанска. Один из них ранее уже имел проблемы с законом. Злоумышленники дали признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.

- Владелица музыкальных инструментов поблагодарила сотрудников полиции за возврат принадлежащего ей имущества, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.