В Кирсанове и 5 районах отмечается резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Тамбовской области количество заболевших гриппом и ОРВИ выросло на 11 % за неделю. К врачам обратилось 6672 человека. 47 % заболевших составляют дети. Среди обратившихся выявлено 25 случаев гриппа, их них 10 случаев у детей.

Максимальные показатели заболеваемости отмечены в Тамбове, Моршанске и Рассказове. Еще на 5 территориях отмечен резкий скачок заболеваемости. Это Гавриловский, Первомайский, Сосновский, Староюрьевский районы и Кирсанов.

По информации Роспотребнадзора по Тамбовской области, в рамках мониторинга обследовано 19 больных с признаками ОРВИ. У двоих обнаружен Covid-19, у двоих вирус гриппа типа В, еще у одного - вирус свиного гриппа типа А(H1N1). С начала ноября прошлого года выявлено 524 случаев гриппа. В 90 % случаев это – свиной грипп.