В Тамбовской областной больнице появилось новое диагностическое оборудование

Обследование каждого пациента можно построить индивидуально

В областной больнице появился новый комплекс «Нейрософт-Психотест». С его помощью специалисты могут исследовать особенности внимания, памяти, мышления, интеллекта и оценить психофизиологические и психологические свойства человека.

Такая диагностика особенно важна при реабилитации пациентов после инсультов, инфарктов, операций на позвоночнике, тяжелых форм коронавируса и других заболеваний.

Комплекс состоит из различных приборов и приставок, что позволяет проводить индивидуальное обследование каждого пациента. Специальные тесты позволяют своевременно обнаружить симптомы невротических расстройств, которые отрицательно влияют на процесс реабилитации.

Как сообщают в правительстве Тамбовской области, программное обеспечение и технические характеристики оборудования дают возможность проводить также нейропсихологическую коррекцию, что делает процесс восстановления утраченных функций наиболее удобным для пациентов.

Фото правительства Тамбовской области