В прокуратуре проведут проверку семьи, в которой женщина на улице Тамбова избивала ребенка

По информации, которая распространилась 31 января в социальных сетях об избиении матерью малолетнего ребенка на ул. Астраханская Тамбова, прокуратура области организовала надзорную проверку соблюдения закона о защите прав и законных интересов несовершеннолетних, которая поручена прокурору Советского района.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей по воспитанию детей, деятельности органов системы профилактики, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты процессуальной и проверки органов системы профилактики взяты прокуратурой области на контроль.