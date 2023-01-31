В Следственном комитете России обсудили развитие электронных каналов связи

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание по вопросам деятельности территориальных следственных органов по развитию электронных каналов связи с населением.

На совещании отметили востребованность современных дистанционных способов коммуникации населения с государственными органами, в том числе и Следственным комитетом России. В 2022 году общее количество обращений граждан по электронным каналам связи (звонки, комментарии в социальных сетях) выросло с 26 тысяч в первом квартале минувшего года до 37 тысяч за последний квартал 2022 года. Рассмотрением и анализом таких обращений в Следственном комитете занимается Информационный центр.

Глава ведомства потребовал искоренить практику предоставления заявителям шаблонных ответов на обращения и напомнил о необходимости регулярно информировать граждан о возможностях оперативной связи со следственными подразделениями СК России.