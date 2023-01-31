Жителей Тамбова возмутила вырубка деревьев на Набережной

Ремонт закончится - деревья вернутся

Тамбовчан насторожила информация о вырубке деревьев на Набережной в Тамбове, появившаяся в ряде городских пабликов.

Администрация города заварила жителей, что эта мера – временная и без зеленых насаждений излюбленное место прогулок не останется.

- Хотим напомнить, что сейчас на Набережной ведутся работы по реконструкции канализационного коллектора. Это долгожданный и очень важный для Тамбова проект. Специалисты переложат здесь 2,8 км труб. О необходимости вырубки нескольких деревьев было известно еще до старта работ. Всего предстоит удалить порядка 15 растений. Это деревья, растущие в непосредственной близи от канализационных колодцев, подлежащих замене.

После завершения работ по реконструкции – по планам осенью этого года - на месте вырубленных деревьев за счет средств подрядной организации специалисты дирекции высадят новые крупномеры, - сообщат городское руководство.

Фото администрации города Тамбова