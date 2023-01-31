Жителя Инжавинского района будут судить за превышение пределов самообороны

Прокуратура Инжавинского района утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.

По версии следствия, обвиняемый и потерпевший вместе выпивали. Мужчины поссорились, и потерпевший подошел к оппоненту с ножом-бабочкой. Но угроз не высказывал и активных действий ножом не производил. Тем не менее обвиняемый воспринял действия потерпевшего как возможную угрозу жизни и схватился за кухонный нож.

Возникла борьба, обвиняемый, обороняясь, ударил потерпевшего ножом и избил руками. От полученных травм потерпевший скончался.

- Уголовное дело будет направлено в Инжавинский районный суд Тамбовской области для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Инжавинского района.