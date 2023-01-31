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НовостиОбщество31 января 2023 13:40

Жительнице Котовска незаконно отказали в присвоении статуса «Ветеран труда»

Права женщины защитила прокуратура города
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Котовска проверила соблюдение законодательства о ветеранах по обращению местной жительницы.

Установлено, что Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области отказало ей в присвоении звания «Ветеран труда Тамбовской области». Причиной стало отсутствие сведений, подтверждающих стаж не менее 35 лет. При этом женщину не уведомили о том, что она может предоставить дополнительные документы, чтобы подтвердить свой стаж.

- В связи с выявленными фактами прокуратурой города в адрес Управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области внесено представление об устранении нарушений, которое удовлетворено. Управлением в адрес заявительницы направлено письмо с предложением о предоставлении дополнительных документов, - сообщает прокуратура города Котовска.