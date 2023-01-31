Тамбовчанин ударил соседку сковородой по голове и забрал у нее 16 тысяч рублей

30 января в дежурную часть отдела полиции поступила информация о грабеже. 17 января 66-летний сосед, зная, что женщина получила пенсию, зашел к ней в дом на улице Рабочей города Уварово, ударил несчастную по головне и, забрав деньги, ушел. Полицейские задержали грабителя и доставили в отдел, где мужчина дал признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Виновному в таком преступлении грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 10 тысяч рублей. Кроме того, ему придется возместить нанесенный ущерб. Злоумышленник арестован и находится в следственном изоляторе.