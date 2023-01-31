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НовостиПроисшествия31 января 2023 13:01

У жителя Мордово изъяли 1 кг марихуаны

Мужчина сам нарвал и высушил дикорастущие стебли, чтобы позже употребить
Марина МАКОВЛЕВА
Наркотик мужчина спрятал в сарае

Наркотик мужчина спрятал в сарае

Фото: УМВД по Тамбовской области

В поселке Мордово сотрудники наркоконтроля выявили преступление на улице Базарной. В сарае у 30-летнего местного жителя были обнаружены пакеты, где хранилось 987 грамм марихуаны. Задержанный нарвал растения летом в поле, высушил и заготовил для личного потребления.

- Наркотики изъяты и отправлены на экспертизу, по результату которой будет принято решение по возбуждению уголовного дела по статье 228 Уголовного Кодекса РФ. За хранение и распространение наркотиков злоумышленника может ожидать уголовное дело с длительным лишением свободы, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.