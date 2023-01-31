У жителя Мордово изъяли 1 кг марихуаны

Наркотик мужчина спрятал в сарае Фото: УМВД по Тамбовской области

В поселке Мордово сотрудники наркоконтроля выявили преступление на улице Базарной. В сарае у 30-летнего местного жителя были обнаружены пакеты, где хранилось 987 грамм марихуаны. Задержанный нарвал растения летом в поле, высушил и заготовил для личного потребления.

- Наркотики изъяты и отправлены на экспертизу, по результату которой будет принято решение по возбуждению уголовного дела по статье 228 Уголовного Кодекса РФ. За хранение и распространение наркотиков злоумышленника может ожидать уголовное дело с длительным лишением свободы, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.