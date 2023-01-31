Села Притамбовья обещают не присоединять к Сосновскому району

В соцсетях стала активно распространяться информация о якобы присоединении в ближайшее время к Сосновскому району сел Горелое, Сурава, Иноземная Духовка и других, которые сейчас являются частью Тамбовского района. Ситуацию прокомментировали местные власти.

- Уважаемые жители Притамбовья, эти заявления не имеет под собой никаких оснований. Не стоит доверять всему, что распространяют социальные сети, - говорит глава администрации Тамбовского района Алексей Бородин. - Никакой официальной информации о таком присоединении нет и не было.