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НовостиОбщество31 января 2023 16:11

Села Притамбовья обещают не присоединять к Сосновскому району

Чиновники назвали распространяемую в соцсетях информацию об этом неправдой
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В соцсетях стала активно распространяться информация о якобы присоединении в ближайшее время к Сосновскому району сел Горелое, Сурава, Иноземная Духовка и других, которые сейчас являются частью Тамбовского района. Ситуацию прокомментировали местные власти.

- Уважаемые жители Притамбовья, эти заявления не имеет под собой никаких оснований. Не стоит доверять всему, что распространяют социальные сети, - говорит глава администрации Тамбовского района Алексей Бородин. - Никакой официальной информации о таком присоединении нет и не было.