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НовостиОбщество1 февраля 2023 6:05

Дети мобилизованных тамбовчан будут бесплатно ходить в садик

В регионе предусмотрели еще одну меру поддержки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской области расширяют меры поддержки семей мобилизованных тамбовчан. Теперь дети военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, будут бесплатно посещать детские сады региона. Такое постановление правительства области вышло 24 января.

- В Тамбовской области организована поддержка по разным направлениям. Дети участников специальной военной операции обеспечены бесплатным горячим питанием в школах. Теперь родители не будут оплачивать посещение малышами детского сада, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.- В детских садах ребят обеспечат бесплатным горячим питанием. Мера поддержки будет действовать во всех муниципальных образованиях Тамбовской области.