В Тамбове демонтировали незаконные рекламные конструкции

Сотрудники администрации города выявляют и устраняют незаконно установленных рекламных конструкций. Комитетом градостроительства и землепользования регулярно проводятся выездные мероприятия. Одно из них состоялось на улице Носовской. 31 января здесь сегодня демонтировали больше 10 штендеров.

- Штендер - переносная конструкция наружной рекламы, которая устанавливается на улице. Такие объекты запрещены к размещению на территории города. Они небезопасны - при малейших ветровых нагрузках штендеры могут вылететь на дорогу и причинить вред здоровью человека и его имуществу, - пояснила консультант отдела рекламы и некапитальных объектов комитета градостроительства и землепользования администрации города Ирина Перегудова.

Информация о необходимости убрать рекламные конструкции, которые не соответствуют требованиям законодательства, владельцам была доведена заранее. Регулярно с собственниками и арендаторам проводятся беседы, раздаются памятки с дизайн-кодом, контактными телефонами и наглядными изображениями того, как можно или нельзя оформлять рекламу, чтобы это не портило общий облик здания и не несло опасности окружающим. В случае невыполнения законных требований рекламные конструкции демонтируются.

Демонтированные конструкции будут храниться в течение нескольких месяцев на базе Дирекции городского хозяйства. В течение этого времени владельцы могут забрать своё имущество, оплатив расходы на эвакуацию и хранение.