В Тамбове полицейские начали проверку после размещения в соцсетях видео, на котором мать бьет ребенка

31 января в соцсетях появилось видео, на котором женщина, ведущая в детский сад маленького мальчика, и везущая еще одного ребенка в коляске, злится из-за того, что малыш очень медленно идет. На записи, сделанной очевидцами слышно, как женщина кричит на сына, наносит удары руками и тащит его за капюшон куртки. По словам автора видео, все происходило у дошкольного учреждения на улице Астраханской. Видео вызвало большой резонанс среди тамбовчан.

Как рассказали в УМВД России по городу Тамбову, полицейские отреагировали на размещенное в сети видео, личность женщины и детей установлены.

- Сейчас сотрудники ПДН проводят проверку по окончании которой примут решение, - пояснили в полиции.