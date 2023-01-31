Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 января 2023 11:55

В Тамбове полицейские начали проверку после размещения в соцсетях видео, на котором мать бьет ребенка

Личность женщины установлена
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

31 января в соцсетях появилось видео, на котором женщина, ведущая в детский сад маленького мальчика, и везущая еще одного ребенка в коляске, злится из-за того, что малыш очень медленно идет. На записи, сделанной очевидцами слышно, как женщина кричит на сына, наносит удары руками и тащит его за капюшон куртки. По словам автора видео, все происходило у дошкольного учреждения на улице Астраханской. Видео вызвало большой резонанс среди тамбовчан.

Как рассказали в УМВД России по городу Тамбову, полицейские отреагировали на размещенное в сети видео, личность женщины и детей установлены.

- Сейчас сотрудники ПДН проводят проверку по окончании которой примут решение, - пояснили в полиции.