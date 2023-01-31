Уварово и Уваровский район могут стать одним муниципалитетом

Быть ли объединению - решить предстоит жителям

В правительстве Тамбовской области было высказано предложение объединить поселения, входящие в состав Уваровского района и города Уварово, в единое муниципальное образование. Такое преобразование предусмотрено законодательством Российской Федерации. Однако в Тамбовской области пока нет подобного опыта.

В последние годы в районе уменьшается численность населения, происходит укрупнение сельсоветов, стираются границы между городом и районом. Уже объединены федеральные структуры - Роспотребнадзор и прокуратура, организации областного значения - Уваровская центральная районная больница и МФЦ, а также районные службы - единая дежурная диспетчерская служба и служба 112.

Как отмечают в правительстве Тамбовской области, при объединении жители города и района должны сохранить льготы и преференции, которыми пользуются сейчас.

Глава региона Максим Егоров поручил изучить мнение жителей по данной инициативе. Чтобы процесс был запущен, идею объединения должны поддержать большинство жителей города Уварово и Уваровского района.

Фото правительства Тамбовской области