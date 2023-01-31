На трассе в Тамбовской области после столкновения двух машин одна из них врезалась в опору ЛЭП

В больнице оказался 50-летний мужчина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 50-летний мужчина, произошла 30 января в 7 часов 15 минут на 6 километре автодороги Каспий-Хоботово-Терновое-Мичуринск Мичуринского района. 23-летний водитель «ФОРД МОНДЕО» выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено разметкой и столкнулся с автомобилем «БОГДАН 2110» под управлением 50-летнего водителя, который после удара отскочил в столб ЛЭП.

- Водителя «БОГДАН 2110» на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую больницу имени С.С. Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.