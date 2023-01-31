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НовостиПроисшествия31 января 2023 13:57

Тамбовчанин за рулем «Лада Гранта» протаранил световую опору и вылетел в кювет

В ДТП пострадали два человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В аварии пострадали водитель и его спутница

В аварии пострадали водитель и его спутница

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 30 января в 13 часов 30 минут в районе дома №32 по улице Гаврилова р.п. Токаревка. 32-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением, врезался световую опору, после чего его машина съехала в кювет.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель и его 40-летняя пассажирка, пострадавших на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, -сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.