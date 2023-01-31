Вместо пуха и перьев злоумышленница унесла из дома тамбовчанина 300 тысяч рублей

36-летняя жительница Рязанской области вместе со своими знакомыми отправилась на поиски пуха и перьев в Сосновский район. В селе Отъяссы женщина ходила по домам с просьбой продать ей искомое.

В одном из домов дверь оказалась открыта. Женщина вошла и увидела, что 92-летний хозяин дома спит. Пользуясь случаем, она нашла сбережения пенсионера - 315 тысяч рублей - и забрала их.

Пенсионер обнаружил пропажу и обратился в полицию Сосновского района. Полицейские выяснили, на каком автомобиле приезжала в село подозреваемая, а позже установили ее личность.

Подозреваемую нашли и опросили. Возбуждено уголовное дело о краже. Большая часть ущерба пострадавшему была компенсирована.

- В настоящее время расследование уголовного дела закончено. С обвинительным заключением оно направлено в суд Сосновского района для рассмотрения по существу, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.